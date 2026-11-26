Zanlakol präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,810 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zanlakol in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,9 Millionen ILS im Vergleich zu 136,7 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at