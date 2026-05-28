Zanlakol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zanlakol hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zanlakol in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,6 Millionen ILS im Vergleich zu 126,4 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at