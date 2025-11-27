Zanlakol stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zanlakol präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Zanlakol hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 ILS je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,70 Prozent auf 136,7 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at