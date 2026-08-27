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27.08.2026 06:31:29
Zanlakol veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zanlakol präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 ILS je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 125,3 Millionen ILS, gegenüber 139,6 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,22 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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