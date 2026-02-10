ZAOH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZAOH hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 37,00 JPY gegenüber 41,99 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,30 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at