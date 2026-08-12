ZAOH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZAOH gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,37 JPY erwirtschaftet worden.

ZAOH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at