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15.05.2026 06:31:29
ZAOH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ZAOH hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,23 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ZAOH 43,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZAOH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 132,24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ZAOH 113,52 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,76 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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