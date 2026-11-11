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11.11.2026 06:31:29
ZAOH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ZAOH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 31,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,75 Prozent auf 2,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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