Zapata Computing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zapata Computing hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Zapata Computing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at