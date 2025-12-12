Zapata Computing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zapata Computing hat sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at