Zaplox Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zaplox Registered hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Zaplox Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Zaplox Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at