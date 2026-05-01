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01.05.2026 06:31:29
Zaplox Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zaplox Registered hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 4,5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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