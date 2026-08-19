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19.08.2026 06:31:29
Zaplox Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zaplox Registered lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Zaplox Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,82 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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