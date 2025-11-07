Zaptec AS Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zaptec AS Registered hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zaptec AS Registered ein EPS von -0,330 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 369,1 Millionen NOK – ein Plus von 23,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zaptec AS Registered 299,1 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at