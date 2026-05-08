Zaptec AS Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zaptec AS Registered hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Zaptec AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Zaptec AS Registered im vergangenen Quartal 456,9 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zaptec AS Registered 346,9 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at