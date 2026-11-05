Zaptec AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zaptec AS Registered ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zaptec AS Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 NOK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zaptec AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 511,7 Millionen NOK im Vergleich zu 369,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at