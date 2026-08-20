Zaptec AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zaptec AS Registered hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zaptec AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 506,4 Millionen NOK im Vergleich zu 383,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at