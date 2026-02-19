Zaptec AS Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zaptec AS Registered hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Zaptec AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 432,6 Millionen NOK gegenüber 326,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,620 NOK beziffert, während im Vorjahr -0,040 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,91 Prozent auf 1,53 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,680 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,52 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at