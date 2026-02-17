|
Zara Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zara Investments präsentierte in der am 15.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Umsatz lag bei 16,1 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 49,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,8 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 JOD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zara Investments ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 JOD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zara Investments im vergangenen Geschäftsjahr 56,42 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zara Investments 51,16 Millionen JOD umsetzen können.
