Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|
11.03.2026 09:30:48
Zara owner Inditex reports 9% sales growth at start of first quarter
[PARIS] Zara owner Inditex, the world’s biggest fast fashion company, said currency-adjusted sales grew 9 per cent between February 1 and March...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52,90
|1,11%
