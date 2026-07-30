Zarka Educational Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zarka Educational Investment hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 JOD gegenüber 0,110 JOD im Vorjahresquartal.

Zarka Educational Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,0 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at