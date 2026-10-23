Zarka Educational Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zarka Educational Investment hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 JOD gegenüber -0,040 JOD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,3 Millionen JOD – eine Minderung von 5,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,8 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at