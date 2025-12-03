|
03.12.2025 06:31:29
Zarneni Hrani Bulgaria AD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zarneni Hrani Bulgaria AD ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zarneni Hrani Bulgaria AD die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit einem EPS von 0,01 BGN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zarneni Hrani Bulgaria AD mit 0,010 BGN je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,9 Millionen BGN – das entspricht einem Minus von 22,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,3 Millionen BGN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
