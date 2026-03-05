Zarneni Hrani Bulgaria AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zarneni Hrani Bulgaria AD präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,9 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,4 Millionen EUR.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,010 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 31,88 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zarneni Hrani Bulgaria AD 39,62 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

