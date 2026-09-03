Zarneni Hrani Bulgaria AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zarneni Hrani Bulgaria AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,65 Prozent auf 8,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at