Zbit Semiconductor, A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zbit Semiconductor, A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Zbit Semiconductor, A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,36 Prozent auf 168,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,200 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,960 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 27,49 Prozent auf 474,65 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 372,29 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

