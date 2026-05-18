ZBM ZREMB-Chojnice legte Quartalsergebnis vor

ZBM ZREMB-Chojnice hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 PLN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 10,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at