ZBM ZREMB-Chojnice verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZBM ZREMB-Chojnice hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZBM ZREMB-Chojnice 0,350 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at