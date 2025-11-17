ZBM ZREMB-Chojnice vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ZBM ZREMB-Chojnice hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 214,68 Prozent auf 29,8 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at