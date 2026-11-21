Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.11.2026 12:03:02
Zcash Just Dropped Below $1,000 for the First Time Since September. Is This a Buy-the-Dip Opportunity?
With Zcash (CRYPTO:ZEC) falling to $922 during its first big drop below $1,000 since September, it's natural for investors to wonder whether it's time to buy the dip, especially considering that the coin is still up 73% this year so far.
Price action alone doesn't make for a good investment thesis, so let's take a closer look at this privacy coin and determine whether it's worth buying right now, despite the turbulence and uncertainty in the crypto market and the world.
Image source: Getty Images.
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