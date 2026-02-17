KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.02.2026 14:03:00
ZDF: Beitrag mit gefälschtem KI-Video im „heute journal“
Das „heute journal“ hat am Sonntag einen Beitrag über ICE-Einsätze mit einem von Sora generierten Video bebildert. Der Sender erklärt das zunächst mit Absicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
