25.02.2026 18:55:38

ZDF-Intendant: Nur KI-Bilder mit klarer Herkunft nutzen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach einem fehlerhaften Nachrichtenbeitrag im "heute journal" hat ZDF-Intendant Norbert Himmler über den kritischen Umgang mit KI-erzeugtem Material gesprochen. "Wir dürfen nur Bilder verwenden, deren Herkunft wir zweifelsfrei benennen können. Und wenn wir es nicht genau wissen, müssen wir das sagen, dann müssen wir das kennzeichnen oder am allerbesten: bleibenlassen", sagte Himmler bei der Übergabe des ZDF-Landesstudios Sachsen-Anhalt in Magdeburg an den neuen Leiter Andreas Postel. Wenn Fehler geschähen, dafür stünden er und seine Kolleginnen und Kollegen, müssten sie benannt werden, "dann müssen wir sie aufarbeiten und wir müssen auch aus ihnen lernen".

ZDF bat Zuschauer um Entschuldigung

Das ZDF hatte vor rund einer Woche mit einem Nachrichtenbeitrag im "heute journal" über die Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE für Aufsehen gesorgt, weil die Redaktion darin unter anderem mit KI generierte Bilder verwendet hatte. Im "heute journal" räumte das ZDF später Fehler ein und bat die Zuschauer um Entschuldigung. Zudem berief der Sender am Freitag die New York-Korrespondentin Nicola Albrecht nach dem fehlerhaften Beitrag mit sofortiger Wirkung ab.

Himmler sprach weiter davon, dass demokratische Meinungsbildung davon lebe, dass Bürgerinnen und Bürger sich auf unabhängige, auf ausgewogene und auf transparente Berichterstattung verlassen könnten. "Und das ist bei uns, ich verspreche Ihnen das, im ZDF kein abstrakter Anspruch, es ist die Grundlage unseres Auftrags und unserer Arbeit."

Scharfe Töne im Parlament

Auch im Bundestag war der fehlerhafte Beitrag des ZDF Thema: Auf Antrag der AfD-Fraktion befasste sich das Parlament in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. Der AfD-Abgeordnete Martin Erwin Renner äußerte scharfe Kritik und sagte, es handele sich nicht um einzelne Pannen, sondern um "Symptome einer massiven strukturellen Schieflage". Es gebe eine "ideologische Kumpanei" der Sender mit der politischen Macht.

Die CDU-Abgeordnete Ottilie Klein sprach von einer Missachtung journalistischer Standards. "Mir ist persönlich völlig unklar, wie man auf die Idee kommen kann, KI-Videos in Nachrichten zu verwenden. Gerade dort haben Sie ja nichts verloren." Das ZDF müsse sich diese Kritik gefallen lassen. Zugleich betonte sie, das ZDF habe auf den Fehler reagiert, sich entschuldigt und Konsequenzen gezogen./dh/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen