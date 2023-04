ZDF-Politbarometer - Scholz und Habeck mit Tiefstwerten

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck fallen in der Wählergunst laut ZDF-Politbarometer auf Tiefstwerte.

Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung liegt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der am Freitag veröffentlichten Umfrage mit einem Wert von 1,8 unangefochten auf Platz eins. Mit großem Abstand auf der Skala von +5 bis -5 folgt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit 0,2. Kanzler Scholz (SPD) sinkt von 0,4 auf ebenfalls 0,2. Der Wert für den Grünen-Politiker Habeck geht von 0,2 auf 0,0 zurück. Für beide Politiker sind dies laut ZDF die schlechtesten Werte, seit sie im Politbarometer zu den Top Ten gerechnet werden.

Allerdings liegen alle anderen abgefragten Politiker im Minusbereich - etwa CDU-Chef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit jeweils minus 0,3. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sinkt ebenfalls auf minus 0,3 (von minus 0,1). Innenministerin Nancy Faeser (SPD) landet nur bei minus 0,5 (minus 0,4).

Zum FDP-Parteitag wurden für das Politbarometer auch weitere Fragen zu Lindner gestellt, der seit fast zehn Jahren an der Spitze der Liberalen steht und eine Wiederwahl anstrebt. 40 Prozent der Befragten glauben, dass er die FDP erfolgreich in die Zukunft führen kann. 49 Prozent glauben dies nicht. In der Anhängerschaft der FDP trauen ihm 82 Prozent einen Erfolg zu und nur zehn Prozent bezweifeln das.

