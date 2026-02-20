KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.02.2026 17:56:00
ZDF zieht nach KI-Fiasko Korrespondentin ab
Das KI-Material in einem Bericht „heute journal“ hat nun Konsequenzen für die New Yorker Korrespondentin. Doch es bleiben Fragen offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!