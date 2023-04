ZEAL-Aktie fester: Lizenz an ZEAL-Tochter Lotto24 für virtuelle Automatenspiele erteilt

Von diesem neuen Produkt erwartet ZEAL einen Umsatz- und Ebitda-Beitrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mitteilte. Dieser Betrag sei bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt worden. Der Umsatz- und Ebitda-Beitrag (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in den Folgejahren werde auch von der weiteren Entwicklung der Regulierungspraxis abhängen.

Nuways hebt Kursziel für ZEAL an

Das Analysehaus Nuways hat das Kursziel für ZEAL Network von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Tochter Lotto24 habe von der deutschen Glücksspielbehörde die Lizenz für virtuelle Automatenspiele erhalten, wodurch das Geschäft von Zeal auf ein "höheres Level" gehoben worden sei, schrieb Analyst Henry Wendisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht nun für die nächsten Jahre ein erhebliches Margenpotenzial.

Die ZEAL-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 6,35 Prozent auf 36,00 Euro zu.

/he/tih

HAMBURG (dpa-AFX)