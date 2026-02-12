Zeal Aqua mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zeal Aqua hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,22 Milliarden INR – ein Plus von 31,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zeal Aqua 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at