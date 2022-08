ZEAL Network-Aktie trotzdem schwächer: Berenberg weiter mit Kaufempfehlung für ZEAL Network

Von einer rechtskräftigen Aufhebung von der Umsatzsteuerfestsetzung bei der Tochtergesellschaft myLotto24 sollten die Aktionäre des Lotto-Anbieters ZEAL Network in den kommenden Wochen durch höhere Ausschüttungen profitieren, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Freitag vorliegenden Studie.

ZEAL-Aktien fallen im XETRA-Handel zeitweise um 0,50 Prozent auf 29,90 Euro zurück.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022

