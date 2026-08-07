ZEAL Network SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZEAL Network SE hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 67,5 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at