ZEAL Network SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ZEAL Network SE hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at