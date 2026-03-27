ZEAL Network SE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZEAL Network SE lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,700 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,00 Prozent zurück. Hier wurden 55,8 Millionen EUR gegenüber 67,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte ZEAL Network SE ein EPS von 2,70 EUR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 218,45 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 188,20 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,86 EUR und einen Umsatz von 215,69 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at