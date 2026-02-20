Zealand Pharma A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zealand Pharma A-S präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Zealand Pharma A-S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,31 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,120 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zealand Pharma A-S mit einem Umsatz von insgesamt 68,9 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 660,71 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 91,56 DKK. Im Vorjahr hatte Zealand Pharma A-S -16,240 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,21 Milliarden DKK – ein Plus von 14599,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zealand Pharma A-S 62,69 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 90,25 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 9,25 Milliarden DKK ausgegeben.

