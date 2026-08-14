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14.08.2026 06:31:29
Zealand Pharma A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zealand Pharma A-S hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 55,68 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zealand Pharma A-S 107,08 DKK je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,09 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,49 Milliarden DKK.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 52,31 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,50 Milliarden DKK gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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