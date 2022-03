Zealand Pharma A-S präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zealand Pharma A-S hat am 10.03.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2021 abgelaufen war.

Zealand Pharma A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,000 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,550 DKK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 54,0 Millionen DKK in den Büchern – ein Minus von 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zealand Pharma A-S 63,4 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Zealand Pharma A-S hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 23,750 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -22,070 DKK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 292,60 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 353,30 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 28,553 DKK sowie einen Umsatz von 295,98 Millionen DKK belaufen.

