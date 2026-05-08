Zealand Pharma A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zealand Pharma A-S äußerte sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,58 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,750 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,0 Millionen DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 320,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,1 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at