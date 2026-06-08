Trial Holdings Aktie

Trial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 10:44:00

Zealand Pharma loses a fifth of its value as many users gave up taking weight-loss drug during trial

The drugmaker’s shares tumbled in Copenhagen after saying a fifth of users discontinued its weight-loss drug because of gastrointestinal issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trial Holdings Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten