Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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08.06.2026 10:44:00
Zealand Pharma loses a fifth of its value as many users gave up taking weight-loss drug during trial
The drugmaker’s shares tumbled in Copenhagen after saying a fifth of users discontinued its weight-loss drug because of gastrointestinal issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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