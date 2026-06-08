Zealand Pharma A-S Aktie
WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814
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08.06.2026 16:24:53
Zealand Pharma mit Kursrutsch: Abnehmspritze Survodutide sorgt für Schrecken bei Anlegern
Der Markt für Adipositas-Medikamente wird bis zum Ende der 2030er Jahre auf mehr als 100 Milliarden Dollar wachsen. Entsprechend hart ist der Wettbewerb. Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim legt nun Daten für ein Mittel vor, die nicht ganz eindeutig ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Zealand Pharma A-S
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06.05.26
|Ausblick: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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18.02.26
|Ausblick: Zealand Pharma A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zealand Pharma A-S
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