11.12.2025 07:51:53

Zealand Pharma Unveils Strategy To Lead In Metabolic Health

(RTTNews) - Zealand Pharma A/S (ZEAL) presented its vision for redefining weight management and establishing leadership in metabolic health at its Capital Markets Day in London. The company outlined a comprehensive strategy that integrates strategic partnerships, accelerated drug development, and expanded research capabilities to build what it aims to be the world's most valuable metabolic health pipeline.

By 2030, Zealand Pharma plans to achieve five product launches supported by a robust clinical pipeline of more than ten programs. The company is targeting industry-leading cycle times from idea to clinic, leveraging its unmatched peptide expertise, strengthened organizational structure, and expanded global research capabilities.

Through advanced computational methods and collaborations, Zealand Pharma will accelerate drug discovery and broaden its molecule-making toolbox. This strategic approach, combined with anticipated launches from its existing pipeline and a solid financial foundation, positions Zealand Pharma to establish itself as a leader in metabolic health.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen