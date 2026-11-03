Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|
03.11.2026 12:43:24
Zebra Technologies Corporation Reveals Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Zebra Technologies Corporation (ZBRA) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $164 million, or $3.43 per share. This compares with $101 million, or $1.97 per share, last year.
Excluding items, Zebra Technologies Corporation reported adjusted earnings of $237 million or $4.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.3% to $1.614 billion from $1.320 billion last year.
Zebra Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $3.43 vs. $1.97 last year. -Revenue: $1.614 Bln vs. $1.320 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.00 To $ 5.40 Next quarter revenue guidance: 10 % To 14 %
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|293,00
|-9,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.