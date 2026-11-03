Zebra Technologies Corporation Reveals Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - Zebra Technologies Corporation (ZBRA) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $164 million, or $3.43 per share. This compares with $101 million, or $1.97 per share, last year.

Excluding items, Zebra Technologies Corporation reported adjusted earnings of $237 million or $4.95 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.3% to $1.614 billion from $1.320 billion last year.

Zebra Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $164 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $3.43 vs. $1.97 last year. -Revenue: $1.614 Bln vs. $1.320 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.00 To $ 5.40 Next quarter revenue guidance: 10 % To 14 %