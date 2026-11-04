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04.11.2026 06:31:28
Zebra Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zebra Technologies hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Milliarden USD – ein Plus von 20,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zebra Technologies 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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