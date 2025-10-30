Zebra Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zebra Technologies gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zebra Technologies 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at